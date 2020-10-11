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حالة الطقس: جو شديد الحرارة اليوم وغدا

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 06:20

حالة الطقس: جو شديد الحرارة اليوم وغدا
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا الى حارة كذلك في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

بينما يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة إلى حارة جدا في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة كذلك في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء دافئة الى معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية مع ظهور للسحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء معتدلة صباحا بشكل عام، وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو وتشكل السحب المتفرقة.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في معظم المناطق.

في حين تميل الأجواء إلى البرودة في قمم الجبال مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً بشكل عام وتميل للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب.

وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبياً بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في معظم المناطق.

في حين تميل الأجواء إلى البرودة في قمم الجبال مع ظهور لسحب متفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً بشكل عام وتميل للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب، وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة.


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