  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

تاريخ النشر: 13/10/2020 - 06:21

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتكون حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء معتدلة صباحا بشكل عام، وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو وتشكل السحب المتفرقة.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في معظم المناطق.

في حين تميل الأجواء إلى البرودة في قمم الجبال مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً بشكل عام وتميل للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب.

وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبياً بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في معظم المناطق.

في حين تميل الأجواء إلى البرودة في قمم الجبال مع ظهور لسحب متفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً بشكل عام وتميل للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب، وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

حوارات

أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني
أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني

2020-10-10

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حريق جبال الناصرة.. المزارعون في عين ماهل أكبر المتضررين
حريق جبال الناصرة.. المزارعون في عين ماهل أكبر المتضررين

2020-10-12

وقفة في أم الفحم إسنادا للأسير ماهر الأخرس
وقفة في أم الفحم إسنادا للأسير ماهر الأخرس

2020-10-12

عين ماهل: وفاة مصاب بفيروس كورونا
عين ماهل: وفاة مصاب بفيروس كورونا

2020-10-12

الأكثر قراءة

القائمة الحمراء تخلو من البلدات العربية.. وعودة الروضات يوم الأحد

القائمة الحمراء تخلو من البلدات العربية.. وعودة الروضات يوم الأحد

2020-10-12
تقرير إسرائيلي: 90% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالعربية ضد التطبيع

تقرير إسرائيلي: 90% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالعربية ضد التطبيع

2020-10-12
الحكومة الإسرائيلية تخطر العليا بعدم نيتها تمديد حالة الطوارئ الخاصة

الحكومة الإسرائيلية تخطر العليا بعدم نيتها تمديد حالة الطوارئ الخاصة

2020-10-12
رفع قيود كورونا: خلافات حول جهاز التعليم ومخطط

رفع قيود كورونا: خلافات حول جهاز التعليم ومخطط "رمزور"

2020-10-12
اتصال هاتفي بين نتنياهو وبن زايد.. ولقاء قريب

اتصال هاتفي بين نتنياهو وبن زايد.. ولقاء قريب

2020-10-12