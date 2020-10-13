حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتكون حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء معتدلة صباحا بشكل عام، وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو وتشكل السحب المتفرقة.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في معظم المناطق.

في حين تميل الأجواء إلى البرودة في قمم الجبال مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً بشكل عام وتميل للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب.

وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبياً بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في معظم المناطق.

في حين تميل الأجواء إلى البرودة في قمم الجبال مع ظهور لسحب متفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحاً بشكل عام وتميل للبرودة في القمم الجبلية مع تشكل السحب، وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة.