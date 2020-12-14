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حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الأربعاء

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 06:08

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الأربعاء
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، وتتأثر البلاد خلال النهار تدريجيا بكتلة هوائية أكثر برودة ورطوبة مع هبات نشطة أحيانا للرياح.

وتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا بوجه عام مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق نتيجة أحوال جوية غير مستقرة في مقدمة منخفض جوي عميق نسبيا سيكون متمركزا قرب جزيرة كريت، ويدفع بتيارات جنوبية غربية نشطة مع ارتفاع في نسبة الغبار خصوصا جنوب البلاد.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة في كافة المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام.

وخلال ساعات النهار تعبر البلاد جبهة هوائية باردة مع هطول للأمطار المتفرقة على فترات والتي تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق خصوصا الساحلية والشمالية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في كافة المناطق، وتهطل الأمطار في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

في يوم الأربعاء، تبقى البلاد تحت تأثير تيارات هوائية رطبة تتبع للمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق مع هطول للأمطار المتفرقة، وفي ساعات الليل تسود أجواء في باردة في كافة المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

وفي يوم الخميس يبقى الجو باردا وماطرا على فترات خاصة في الفترة الصباحية ويضعف تأثير المنخفض الجوي بشكل كبير مع ساعات النهار وكلما اتجهنا مساءا يتوقف تماماً تساقط الأمطار.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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