حالة الطقس: بارد وماطر والمنخفض ينحسر الجمعة

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الخميس، لذا يستمر الجو غائم إلى غائم جزئي وبارداً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق.

وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والموج مرتفع في البحر متوسط.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع الحرارة نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة.

وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئيا مع أجواء باردة نسبيا في الجبال بشكل خاص.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مرة أخرى ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق. الرياح تكون شمالية شرقية بوجه عام.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية إلى أعلى بقليل، ويكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق.

وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئيا مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء. الرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق.

وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئيا مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب العالية في السماء.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية وخفيفة السرعة بوجه عام.