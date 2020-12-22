حالة الطقس: أجواء باردة نهارا وماطرة ليلا

تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبياً الى باردة مع امتداد لمنخفض جوي، حيث يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليلا مع فرصة لهطول زخات مطرية تتركز شمالا، في حين تزداد الأجواء برودة بالأيام المقبلة.

ويتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل، ويكون الطقس باردا نسبيا في ساعات الصباح في معظم المناطق.

وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر ومائل للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات العصر والمساء تعبر البلاد كتلة هوائية أكثر برودة وتنخفض الحرارة بشكل ملموس ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق خصوصا الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية وخفيفة السرعة بوجه عام.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل، ويكون الطقس باردا بشكل واضح في ساعات الصباح في معظم المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد على فترات، مع أجواء باردة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس بارد بشكل ملموس خصوصا في الجبال مع استمرار الفرصة سانحةً لهطول زخات محلية متفرقة ومتباعدة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية بوجه عام.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات.

ويكون الطقس باردا وشتويا بشكل عام، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في مناطق عديدة من شمال ووسط البلاد على فترات، مع أجواء باردة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس بارد بشكل ملموس خصوصا في الجبال مع استمرار الفرصة سانحةً لهطول زخات محلية متفرقة ومتباعدة من الأمطار لتضعف الفرصة تدريجيا وتنتهي في وقت لاحق من الليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا وتتحول إلى شمالية شرقية في وقت متأخر من الليل.

وفي يوم الجمعة، تسود أجواء باردة بشكل ملموس في ساعات الصباح وتستقر الأجواء في كافة المناطق، وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا في الظل وأقل برودة تحت أشعة الشمس وفي المناطق المنخفضة.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة، مع ساعات المساء تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق المنخفضة وباردة في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.