  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 06:14

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثّر البلاد بمنخفض جوي يستمر ليومين، محذرا من خطر التزحلق على الطرقات، وتدنّي مدى الرؤيا بسبب تشكل الضباب والغيوم.

اليوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل، ويكون الطقس باردا بشكل واضح في ساعات الصباح في معظم المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد على فترات، مع أجواء باردة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس بارد بشكل ملموس خصوصا في الجبال مع استمرار الفرصة سانحةً لهطول زخات محلية متفرقة ومتباعدة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية بوجه عام.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات.

ويكون الطقس باردا وشتويا بشكل عام، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في مناطق عديدة من شمال ووسط البلاد على فترات، مع أجواء باردة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس بارد بشكل ملموس خصوصا في الجبال مع استمرار الفرصة سانحةً لهطول زخات محلية متفرقة ومتباعدة من الأمطار لتضعف الفرصة تدريجيا وتنتهي في وقت لاحق من الليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا وتتحول إلى شمالية شرقية في وقت متأخر من الليل.

وفي يوم الجمعة، تسود أجواء باردة بشكل ملموس في ساعات الصباح وتستقر الأجواء في كافة المناطق، وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا في الظل وأقل برودة تحت أشعة الشمس وفي المناطق المنخفضة.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة، مع ساعات المساء تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق المنخفضة وباردة في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#منخفض جوي
#بارد
#ماطر

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر برا: هدم مبنى ضخم وجدار بذريعة عدم الترخيص
كفر برا: هدم مبنى ضخم وجدار بذريعة عدم الترخيص

2020-12-23

الليكود يفشل اعتراف الحكومة بثلاث قرى في النقب
الليكود يفشل اعتراف الحكومة بثلاث قرى في النقب

2020-12-22

اللجنة الشعبية في اللد: العرب يتعرّضون لممارسات عنصرية بهدف ترحيلهم
اللجنة الشعبية في اللد: العرب يتعرّضون لممارسات عنصرية بهدف ترحيلهم

2020-12-22

الأكثر قراءة

انتخابات في آذار؟ الائتلاف الحكومي يفشل بالمصادقة على تأجيل الميزانية

انتخابات في آذار؟ الائتلاف الحكومي يفشل بالمصادقة على تأجيل الميزانية

2020-12-22
ترامب يسعى لمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة القضائية

ترامب يسعى لمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة القضائية

2020-12-22
المشتركة تصوت مع إسقاط حكومة نتنياهو ونواب الإسلامية يتغيبون

المشتركة تصوت مع إسقاط حكومة نتنياهو ونواب الإسلامية يتغيبون

2020-12-22
ماذا نعرف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد؟

ماذا نعرف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد؟

2020-12-22
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل ليس جزءا من

المغرب: الاتفاق مع إسرائيل ليس جزءا من "اتفاقيات أبراهام"

2020-12-22