حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً في معظم المناطق وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية ،والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الأحد، تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق وقد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.