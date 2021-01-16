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حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 07:57

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، هذه الليلة، باردا إلى شديد البرودة، والفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي، ويكون الجو، يوم غدٍ، الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويستمر تأثير المنخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو، الإثنين المقبل، باردا إلى شديد البرودة وغائما، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وتتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي آخر، لذا يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، وقد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسين
#الأحوال الجوية

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