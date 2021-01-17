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حالة الطقس: بارد وماطر حتى الأربعاء

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 06:16

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الأربعاء
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتأثر البلاد بمنخفض عميق آخر وكتلة هوائية أشد برودة، وتهب على البلاد رياح قوية وأجواء عاصفة خصوصا في الجبال.

وتتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء والليل لهطول الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية خصوصا في شمال البلاد وأجزاء من وسطها وبشكل أقل في الجنوب.

وتسود أجواء باردة جدا خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية قوية مع هبات شديدة أحيانا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وشدة سرعة الرياح، إضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

ويتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، شديد البرودة في معظم المناطق.

وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وفي يوم الإثنين، يستمر تأثير المنخفض جوي على البلاد لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة وغائما.

وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

بينما في يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي آخر لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة.

تسقط الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

في يوم الاربعاء، يستمر تأثير المنخفض جوي على البلاد لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وغائما.

وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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