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حالة الطقس: ماطر وبارد

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 06:18

حالة الطقس: ماطر وبارد
شاطئ البحر في تل أبيب، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يستمر اليوم، الإثنين، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة وغائما وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة اعتبارا من ساعات الظهيرة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وبعد غد، الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية. وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية حتى ساعات الظهيرة، وخلال ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار ويبدأ المنخفض الجوي بالانحسار والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام و شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس

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