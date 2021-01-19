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حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 06:21

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة
التحذير من الفيضانات وتشكل السيول (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد ينشأ نتيجة رياح شديدة البرودة ومن أصول قطبية قادمة عبر الأراضي التركية نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يستمر المنخفض حتى يوم الجمعة المقبل.

وتتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء والليل لهطول الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية خصوصا في شمال البلاد وأجزاء من وسطها وبشكل أقل في الجنوب.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وشدة سرعة الرياح، إضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

اليوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء مستقرة في الساعات الأولى من النهار مع أجواء باردة بشكل واضح ورياح نشطة في معظم المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية.

وفي ساعات العصر والمساء تبدأ الأمطار بالهطول في شمال البلاد وتنتشر سريعا إلى الوسط وأجزاء من الجنوب، وخلال ساعات الليل تهطل الأمطار على فترات في معظم أرجاء البلاد وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية في بعض المناطق.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد جدا وماطر وعاصف أحيانا، مع تساقط البرد وحدوث العواصف الرعدية التي تكون قوية أحيانا في بعض المناطق.

وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح وساعات النهار الأولى لتساقط زخات ثلجية محدودة في رؤوس الجبال العالية، في حين تستمر الأمطار بالهطول في معظم أرجاء البلاد مع طقس بارد في السواحل والسهل الساحلي وشديد البرودة في الجبال.

وخلال ساعات المساء والليل تضعف فرص الأمطار وتصبح متفرقة وعلى فترات متباعدة في بعض المناطق وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا خلال الليل، وتسود أجواء شديدة البرودة في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

في يوم الخميس، تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بنحو 3-5 درجات، ويستقر الطقس في كافة المناطق وتسطع الشمس في أرجاء البلاد مع أجواء باردة إلى باردة جدا في الظل.

وخلال ساعات الليل والفجر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتكون الأجواء شديدة البرودة، كما يحذر من خطر تشكل الصقيع في رؤوس الجبال وبعض المناطق السهلية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء مستقرة وباردة بوجه عام نهارا خصوصا في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الأجواء باردة إلى باردة جدا، ويحذر من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق الجبلية العالية وبعض المناطق السهلية شمال البلاد والنقب، وتكون الرياح شمالية شرقية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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