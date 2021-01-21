حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

يتوقع الراصد الجوي انحسار المنخفض الجوي، ولكن تسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح وتشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد.

وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية وبع المناطق السهلية في شرق البلاد بين الصفر المئوي ودون ذلك ربما وأربعة درجات مئوية.

ومن التوقع ان يبقى الجو باردا نهارا وترتفع الحرارة بشكل طفيف وباردا جدا في ساعات الليل مع جو مستقر لعدة أيام.

اليوم الخميس، تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها بنحو 3-5 درجات، ويستقر الطقس في كافة المناطق وتسطع الشمس في أرجاء البلاد مع أجواء باردة إلى باردة جدا في الظل.

وخلال ساعات الليل والفجر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتكون الأجواء شديدة البرودة، كما يحذر من خطر تشكل الصقيع في رؤوس الجبال وبعض المناطق السهلية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء مستقرة وباردة بوجه عام نهارا خصوصا في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الأجواء باردة إلى باردة جدا، ويحذر من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق الجبلية العالية وبعض المناطق السهلية شمال البلاد والنقب، وتكون الرياح شمالية شرقية.

بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها بقليل، وتسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر ويحذر من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة غالبا خلال ساعات النهار مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق وباردة في الجبال خصوصاً في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء مستقرة تماما مع عبور للسحب العالية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق وباردة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام.