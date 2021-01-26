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حالة الطقس: أجواء مستقرة ومشمسة

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 06:20

حالة الطقس: أجواء مستقرة ومشمسة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تبقى حول معدلاتها بشكل عام.

وتسود أجواء مستقرة تماما والسماء مغطاة بسحب عالية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق وباردة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتكون باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة صباحا في مختلف المناطق.

وتسود خلال ساعات الظهر والعصر أجواء مائلة الى الاعتدال والدفء نسبيا، في المناطق السهلية وعلى طول الشريط الساحلي مع أجواء صحوة، في حين يسود طقس بارد نسبيا في المناطق الجبلية خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويسود طقس بارد بشكل ملموس، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار تتركز شمال البلاد.

في يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتهطل أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتتساقط زخات البرد بكثافة أحيانا.

كما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الثلوج فوق بعض المرتفعات العالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا خصوصاً في الجبال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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