حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي

ترتفع الحرارة بشكل طفيف اليوم مع جو مائل للدفء نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية وبشكل أفضل في الأغوار، فيما تتأثر البلاد، الخميس، بمنخفض جوي جديد متوسط الفعالية المرافقة له ويتجدد هطول الأمطار خاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

اليوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة صباحا في مختلف المناطق.

وتسود خلال ساعات الظهر والعصر أجواء مائلة الى الاعتدال والدفء نسبيا، في المناطق السهلية وعلى طول الشريط الساحلي مع أجواء صحوة، في حين يسود طقس بارد نسبيا في المناطق الجبلية خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويسود طقس بارد بشكل ملموس، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار تتركز شمال البلاد.

في يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتهطل أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتتساقط زخات البرد بكثافة أحيانا.

كما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الثلوج فوق بعض المرتفعات العالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا خصوصاً في الجبال.

يوم الجمعة، تبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة، وتسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في الجبال، وتستمر الأمطار بالهطول على فترات في بعض.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطولات في معظم المناطق وتنحسر تدريجيا، وتسود أجواء شديدة البرودة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول لاحقا إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في الجبال وباردة بشكل عام في بقية المناطق، وتستقر الأجواء بشكل عام مع فرصة لزخات محلية محدود في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة أحيانا.