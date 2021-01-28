حالة الطقس: أمطار وأجواء باردة حتى السبت

تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد متوسط الفعالية المرافقة له، ويتجدد هطول الأمطار خاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

اليوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتهطل أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتتساقط زخات البرد بكثافة أحيانا.

كما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الثلوج فوق بعض المرتفعات العالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا خصوصاً في الجبال.

يوم الجمعة، تبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة، وتسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في الجبال، وتستمر الأمطار بالهطول على فترات في بعض.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطولات في معظم المناطق وتنحسر تدريجيا، وتسود أجواء شديدة البرودة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول لاحقا إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في الجبال وباردة بشكل عام في بقية المناطق، وتستقر الأجواء بشكل عام مع فرصة لزخات محلية محدود في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة أحيانا.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء مستقرة تماما وباردة نسبيا في الجبال وأقل برودة في بقية المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانا.

بينما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة وباردة نسبيا في الجبال ومعتدلة إلى دافئة نسبيا في بقية المناطق، مع رياح شرقية نشطة تزيد الاحساس بالبرودة خصوصا في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح شرقية مع هبات نشطة أحيانا.