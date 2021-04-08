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حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 06:42

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويصبح الجو أكثر اعتدالا من الأيام الفائتة.

وتعود الحرارة إلى منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وحول نهاية العشرينيات مئوية في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

وتسود أجواء مائلة للبرودة نهارا بوجه عام مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء وفرصة محدودة لزخات محلية هنا وهناك.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصاً في الجبال.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بشكل حاد يتجاوز 10-11 درجة.

وتسود أجواء باردة بشكل واضح خصوصا في الجبال وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في شمال ووسط البلاد.

وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 5-7 درجات.

وتسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهارا مع طقس بارد نسبيا في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وتكون السماء غائمة جزئيا، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وتسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهارا مع طقس بارد نسبياً في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وتكون السماء غائمة جزئيا حتى الظهر ثم تصبح السماء صافية مع المساء والليل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نهارا ثم تصبح شمالية شرقية ليلا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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