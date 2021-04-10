حالة الطقس: موجة برد تستمر حتى الثلاثاء

تتأثر البلاد خلال، اليوم السبت ويوم غد، الأحد، بتيارات هوائية باردة إلى شديدة البرودة قادمة من شمال شرق القارة الأوروبية والدول الاسكندنافية، لتكون الأجواء شتوية ماطرة وسط انخفاط حاد في درجات الحرارة، الأمر الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويطرأ، اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، بشكل حاد يتجاوز 10-11 درجة، وتسود أجواء باردة بشكل واضح خصوصًا في المناطق الجبلية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في شمال ووسط البلاد.

وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصًا في المرتفعات، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد، الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى، رغم ذلك، دون معدلاتها بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء باردة جدًا في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهارًا، وتبقى الأجواء باردة نسبيًا في المرتفعات الجبلية وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية. وتكون السماء غائمة جزئيًا. وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيًا إلى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحيانًا.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بنحو 3-5 درجات، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء. وفي ساعات الليل، تميل الأجواء للاستقرار، والرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.