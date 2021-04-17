حالة الطقس: حار وجاف

يكون الجو اليوم، السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ودافئا في معظم ألمناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الإثنين، فيكون تعمق آخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.