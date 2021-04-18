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حالة الطقس: أجواء خماسينية والحرارة أعلى من معدلها بـ15 درجة

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 06:41

حالة الطقس: أجواء خماسينية والحرارة أعلى من معدلها بـ15 درجة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد خلال اليومين المقبلين بموجة حارة جدا وترتفع معها الحرارة لنحو الخمسة عشر درجة مئوية أعلى من المعدل السنوي العام.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات مئوية في القدس والمناطق الجبلية العالية، اليوم الأحد، وغدا الإثنين، ليصبح الجو شديد الحرارة خاصة في المناطق السهلية والأغوار، وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

وستتدنى درجات الحرارة بشكل ملموس في ساعات الليل، لتصل إلى بداية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وجو منعش إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن تعتدل الأجواء نسبيا، يوم الثلاثاء، مع بقاء الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو العشرة درجات مئوية.

وبهذا يبقى الجو حارا نسبيا في الجبال والمناطق الساحلية، وحارا بشكل لافت في المناطق السهلية وحارا جدا قي المناطق الغورية مع حرارة قد تلامس حاجز الأربعين مئوية.

ويعتدل الجو بشكل ملموس يومي الأربعاء والخميس لتعود الأجواء ربيعية وتعود الحرارة إلى منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وجو لطيف. ويكون الجو مائلا للبرودة إلى بارد في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ليلاً.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خماسينية
#كتلة هوائية حارة

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