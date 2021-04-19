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حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 06:14

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تعمق اخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئا في معظم ألمناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، تنحسر الموجة الحارة ، ويطرأ ا نخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام و بقاء الجو حارا في معظم المناطق. وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ا نخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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