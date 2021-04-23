  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: صاف وحار

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 06:52

حالة الطقس: صاف وحار
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وحاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وحاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حالة الطقس

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللجنة القطرية تقاطع إفطارا رمضانيا بحضور السفير الإماراتي
اللجنة القطرية تقاطع إفطارا رمضانيا بحضور السفير الإماراتي

2021-04-22

العليا تصدر أمرا احترازيا ضد عدم ضم بلدات عربية إلى "الأفضلية القومية"
العليا تصدر أمرا احترازيا ضد عدم ضم بلدات عربية إلى "الأفضلية القومية"

2021-04-22

مقتل منير عنبتاوي من حيفا: هل تقدم النيابة لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل؟
مقتل منير عنبتاوي من حيفا: هل تقدم النيابة لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل؟

2021-04-22

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

2021-04-22
مقتل شاب من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

مقتل شاب من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

2021-04-22
تعتيم وبيانات إسرائيلية متناقضة بعد الإخفاق باعتراض صاروخ سوري

تعتيم وبيانات إسرائيلية متناقضة بعد الإخفاق باعتراض صاروخ سوري

2021-04-22
انقلاب شاحنة للجيش الإسرائيلي في حقل ألغام جنوبي لبنان

انقلاب شاحنة للجيش الإسرائيلي في حقل ألغام جنوبي لبنان

2021-04-22
تحليلات: نتنياهو يائس ونهاية مهلة التكليف تقترب بلا حلول واقعية

تحليلات: نتنياهو يائس ونهاية مهلة التكليف تقترب بلا حلول واقعية

2021-04-22