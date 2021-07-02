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حالة الطقس: حار وجاف

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 07:15

حالة الطقس: حار وجاف
سباق دراجات هوائية في غزة، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يستمر اليوم، الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يبقى الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، تستمر الأجواء الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يتراجع تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي اثرت على البلاد و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق و حارا جدا في الاغوار، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس

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