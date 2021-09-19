  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

تاريخ النشر: 19/09/2021 - 06:39

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو درجتين.

وتسود أجواء معتدلة صباحا وتميل للبرودة قليلا في الجبال، وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء معتدلة صباحا وتميل للبرودة قليلا في الجبال، وتتحول الأجواء إلى حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء معتدلة صباحا وتميل للبرودة قليلا في الجبال، وتتحول الأجواء إلى حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، مع أجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

يم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة صباحا وغائمة جزئيا وتميل للبرودة قليلا في الجبال.

وتتحول الأجواء إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبيا مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهرا وعصرا.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المتابعة تدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى
المتابعة تدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى

2021-09-19

مصرع سائق دراجة نارية بحادث ذاتي قرب أبو غوش
مصرع سائق دراجة نارية بحادث ذاتي قرب أبو غوش

2021-09-19

كورونا بأم الفحم: تعليم وجاهي بابتدائية الباطن وإغلاق مدرسة قحاوش
كورونا بأم الفحم: تعليم وجاهي بابتدائية الباطن وإغلاق مدرسة قحاوش

2021-09-18

الأكثر قراءة

"FDA" تصادق على جرعة ثالثة لمن هم في سن 65 فما فوق... هل ستتأثّر حملة التطعيم في إسرائيل؟

2021-09-18
السقوط الحر في حضن بينيت

السقوط الحر في حضن بينيت

2021-09-18
بحثا عن كممجي وانفيعات: حواجز عسكرية واستنفار قرب جنين

بحثا عن كممجي وانفيعات: حواجز عسكرية واستنفار قرب جنين

2021-09-18
تقرير:

تقرير: "إسرائيل تتراجع عن ربط إعادة إعمار غزة بملف الأسرى"

2021-09-18
مخاوف إسرائيلية من تأثير قرار FDA على حملة التطعيم بالجرعة الثالثة

مخاوف إسرائيلية من تأثير قرار FDA على حملة التطعيم بالجرعة الثالثة

2021-09-18