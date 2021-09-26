حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس على الحرارة، اليوم الأحد، التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحاً وجافة بشكل عام، ثم ترتفع الحرارة بشكل واضح في ساعات النهار مع طقس حار في معظم المناطق، بحيث تصل إلى عتبة الثلاثين في الجبال، وإلى منتصف الثلاثينيات في المناطق السهلية المنخفضة.

وفي ساعات المساء والليل تنكسر الأجواء الحارة سريعا وتصبح معتدلة ولطيفة عموما وتميل للبرودة قليلا في قمم الجبال، وتكون الرياح شرقية صباحا وشمالية في النهار، ثم تتحول إلى غربية ليلا.

بينما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا خصوصاً في الجبال، ثم ترتفع الحرارة بشكل واضح في ساعات النهار مع طقس حار نسبيا إلى حار في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تنكسر الأجواء الحارة سريعا وتصبح معتدلة ولطيفة عموما وتميل للبرودة قليلا في قمم الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية ليلا.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.