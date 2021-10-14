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حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 06:23

حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة اليوم الخميس، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية

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#طفس فلسطين
#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

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