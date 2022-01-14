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حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 07:04

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما و شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج. ويستمر تساقط الأمطار ليلا ويكون الجو شديد البرودة.

وغدا، السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. و تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا. والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا. والبحر مائج.

وبعد غد، الأحد، يستمر المنخفض ويكون الجو غائما وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويستمر تساقط الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا، والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

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#حالة الطقس
#منخفض جوي

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