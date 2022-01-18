حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء شديدة البرودة، اليوم الثلاثاء، مع خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يطرأ ارتفاع طفيف ويكون الجو غائما جزئيا ومستقرا وباردا بشكل ملموس خصوصا في الجبال.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس من جديد وتسود أجواء شديدة البرودة مع اقتراب الحرارة من مستوى الصفر خصوصا في الجبال العالية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ليلا.

ويقترب منخفض جوي جديد في ساعات الليل المتأخرة لتبدأ الأمطار بالهطول في أقصى الشمال مع زخات محلية في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ليلا.

في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سريع وكتلة هوائية باردة إلى باردة جدا، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة أحيانا.

وتسود أجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف حدة الهطولات.

وتتأثر البلاد بهواء قطبي المنشأ، بحيث تتساقط زخات متفرقة من البرد، وزخات محلية خفيفة من الثلج فوق القمم العالية بشكل محدود، وتكون الرياح غربية نشطة تتحول ليلا إلى شمالية غربية مع هبات قوية أحيانا.

بينما في يوم الخميس، تستقر الأجواء من جديد مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق صباحا، وتكون السماء غائمة جزئياً نهاراً مع طقس بارد في كافة المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما في يوم الجمعة، تسود أجواء مستقرة وصحوة وباردة بشكل واضح في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع خطر تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.