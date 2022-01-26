ثلوج في منطقة القدس

تساقطت الثلوج مساء اليوم، الأربعاء، في منطقتي القدس وهضبة الجولان السوري المحتلتين ومرتفعات الجليل، في الوقت الذي تتأثر فيه البلاد عموما بمنخفض جوي مصحوب بموجة صقيع وأمطار غزيرة أطلق عليه اسم "إلبيس" (أمل باليونانية).

وأغلقت الشرطة العديد من الشوارع الرئيسة والمسالك المؤدية إلى منطقتي القدس والجولان أمام حركة السير؛ فيما طالبت السائقين باتباع طرق بديلة في ظل حالة القدس السائدة وتساقط الثلوج.

وستكون الأجواء ماطرة في جميع أنحاء البلاد، وسط هبوب قوي للرياح، وتشير التوقعات إلى احتمال تساقط الثلوج بكثافة فوق المرتفعات الجبلية، بما في ذلك جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل ومرتفعات الجليل ومنطقة القدس، وسط تحذيرات من تشكل الفيضانات في المناطق الساحلية والجنوبية.

ومع مرور ساعات المساء وحلول الليل، الأربعاء، تتساقط وتتراكم الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن 700 متر عن مستوى سطح البحر وتشمل بذلك مُعظم جبال الجليل الأعلى، ومرتفعات نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، ولا يستبعد أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج للمرتفعات الأقل من ذلك مع ساعات الليل المُتأخرة.

ومع منتصف ليلة الأربعاء - الخميس وخلال ساعات فجر الخميس وحتى ساعات الصباح الأولى، تكون غالبية هذه المرتفعات قد اكتست بالثلوج، بسمك متفاوت للتراكمات الثلجية، وتكون أكثرها في المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 800 - 900 متر عن سطح البحر، بحيث ستتراوح التراكمات ما بين 15-40 سنتيمترا.

وظهر يوم الخميس المقبل، يضعف الهواء القطبي ويبدأ بالانحسار، غير أن تدفق تيارات الرياح الغربية الرطبة عبر البحر المتوسط، يتواصل، وبالتالي تتحول الهطولات الثلجية في المرتفعات الجبلية إلى أمطار.

ولفت خبراء الأرصاد الجوية أن يوم الخميس سيكون باردا بشكل لافت وماطر بين الحين والآخر وعلى فترات في معظم المناطق في البلاد من شمال البلاد مرورا بشمال ووسط وجنوب الضفة والسواحل الشمالية والوسطى والجنوبية (بما فيها مختلف أجزاء قطاع غزة) وحتى شمال النقب.