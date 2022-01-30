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حالة الطقس: استمرار الأجواء الماطرة حتى الأربعاء

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 05:56

حالة الطقس: استمرار الأجواء الماطرة حتى الأربعاء
الثلوج تغمر القدس أثناء العاصفة الأخيرة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تعاود درجات الحرارة، اليوم، الأحد، الانخفاض مرّة أخرى، وتسود أجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا نهارًا، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق شماليّ ووسط البلاد. وليلا، تتراجع درجات الحرارة أكثر، ويكون الجوّ شديد البرودة، خصوصًا في المناطق الجبليّة.

ولا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، غدًا، الإثنين، وتبقى الأجواء باردة نهارًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، ويكون الجو متقلّبًا إلى حدّ كبير، مع احتمال سقوط أمطار محليّة في بعض المناطق.

وبعد غدٍ، الثلاثاء أيضًا، تبقى الأجواء الباردة هي المسيطرة على البلاد، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر في بعض المناطق، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مساءً.

على أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء، وتتوقّف الأمطار.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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