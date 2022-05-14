حالة الطقس: أجواء حارة جدا

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة، اليوم السبت، التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بأكثر من 10 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة بشكل كبير في كافة المناطق بما فيها قمم الجبال مع ارتفاع في نسب الغبار في الأجواء.

وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة بشكل كبير في كافة المناطق، وتكون الرياح شرقية نشطة في كثير من الأحيان.

في يوم الأحد، تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس وترتفع نسب الرطوبة، وتكون الرياح غربية بوجه عام.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود جو لطيف وربيعي شديد الدفء نهارا ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل.

فقط المناطق الغورية والبحر الميت ستشهد أجواء شديدة الحرارة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.