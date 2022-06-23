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حالة الطقس: موجة حارة حتى الأحد

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 06:31

حالة الطقس: موجة حارة حتى الأحد
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، في بداية من الارتفاعات التي ستستمر لعدة أيام، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء حارة وبشكل لافت حتى في المناطق الجبلية. ومع المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يوم الجمعة، توالي الحرارة نحو الارتفاع، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوال 5 درجات مئوية. ومن المتوقع أن تسجل المناطق الغورية والبحر الميت درجات حرارة أربعينية مع جو شديد الحرارة. الرياح تكون غربية الاتجاه.

ويوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. في ساعات المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#موجة حارة

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