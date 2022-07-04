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حالة الطقس: صاف وحار نسبيا

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 06:23

حالة الطقس: صاف وحار نسبيا
(getty images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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