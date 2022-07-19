حالة الطقس: موجة الحر تشتد حتى السبت

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تسود أجواء حارة نهارا في كافة المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت إلى منتصف الأربعينيات مئوية.

ومع المساء تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة وتكون الأجواء شديدة الحرارة وتبقى الحرارة تحلق عاليا وأعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة جدا مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

وينصح وبشدة عدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة. وفي ساعات المساء يعتدل الطقس ويصبح لطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصرا. وتصل الحرارة إلى منتصف الأربعينيات مساءا في المناطق الغورية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية وغير مريح في ساعات المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية بنحو 5 درجات مئوية. وتسود في وقت الظهيرة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة القوية.

الحرارة قد تلامس منتصف الثلاثينيات مئوية وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وحول منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تبقى غربية الاتجاه.