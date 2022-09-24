السبت: أجواء صيفية عادية بنكهة خريفية

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر اليوم، السبت، الأجواء الصيفية العادية ذات النكهة الخريفية في التأثير على البلاد. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة نهارًا مع جو شديد الاعتدال. ويسود اعتبارًا من ساعات السماء جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة في المناطق الجبلية.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام. وتكون الأجواء صيفية عادية في العموم مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية ليلا وفجرا.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية حارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. ومع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة من جديد، وتسود أجواء معتدلة تصبح لاحقا منعشة ومن ثم باردة في المناطق الجبلية العالية.