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حالة الطقس: أجواء صيفية عادية

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 05:33

حالة الطقس: أجواء صيفية عادية
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

الأجواء ستكون صيفية عادية في العموم مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية ليلا وفجرا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية حارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

مع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة من جديد، وتسود أجواء معتدلة تصبح لاحقا منعشة ومن ثم باردة في المناطق الجبلية العالية.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو حارا نسبيا إلى حار في ساعات الظهيرة فقط.

ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، يبقى الجو صيفيا تماما دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وخلال النهار يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق وخاصة السهلية والساحلية. مع المساء والليل يعود الجو لطيفا ومنعشا.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق.

ومع المساء يسود جو خفيف الظل ومنعش، وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر والصباح.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية

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