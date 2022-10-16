حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء الخريفية الرائعة والرطبة هي السائدة في مختلف المناطق دون تغير يذكر في درجات الحرارة، اليوم الأحد.

وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في النصف الأول من النهار. مساءا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية بحتة نهارا وحرارة حول المعدل السنوي العام أو أقل بقليل.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. مع السماء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات.

وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الانخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو بارد نسبيا إلى بارد.

يبقى الجو الخريفي المعتدل والمريح هو المسيطر في يوم الأربعاء، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. ومع المساء يعود الجو ليصبح منعشا ومن ثم مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.