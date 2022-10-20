حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها ضمن المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام.

في ساعات النهار تسود أجواء معتدلة وخريفية. مع ساعات المساء تعتدل الأجواء وتصبح لطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية مع بقاء الأجواء الخريفية اللطيفة والمعتدلة نهارا وخاصة في المناطق الجبلية، والمائلة للبرودة إلى باردة ليلا.

يوم السبت، تبقى الأجواء الخريفية هي المسيطرة تماما. وتسود خلال النهار أجواء معتدلة ولطيفة على أن تصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبيا في ساعات الليل والفجر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو خريفيا لطيفا في ساعات النهار ويكون الطقس معتدلا إلى أبعد مدى.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى أبعد مدى مع نسمات هواء باردة نسبيا إلى باردة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية نموذجية نهارا. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق الداخلية والساحلية من البلاد. مع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.