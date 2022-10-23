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حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض

تاريخ النشر: 23/10/2022 - 06:40

حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويبقى الجو خريفيا لطيفا في ساعات النهار ويكون الطقس معتدلا إلى أبعد مدى.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى أبعد مدى مع نسمات هواء باردة نسبيا إلى باردة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية نموذجية نهارا.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق الداخلية والساحلية من البلاد. مع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تكون دون المعدل السنوي لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة في مختلف المناطق مع فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية على بعض المناطق.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود خلال النهار أجواء خريفية لطيفة إلى أبعد مدى سرعان ما يتحول نحو البرودة النسبية، في ساعات المساء وتحديدا مع ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. ويبقى الجو غائما جزئيا في معظم الأوقات.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء معتدلة، مع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة إلى حد كبير.

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#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#حالة الطقس
#أجواء خريفية

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