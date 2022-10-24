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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 24/10/2022 - 06:25

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة
(Getty images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، بارد نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وفي ساعات والمساء تضعف فرصة الهطول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام ، وفي ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشرقية وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

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