حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء معتدلة تماما. مع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة إلى حد كبير.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية دافئة ومستقرة تماما.

وتهب على البلاد رياح شرقية جافة. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء خريفية معتدلة جدا ومستقرة.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الشرقية والجبلية من البلاد.