حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، مع بقاء الحرارة أعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويسود خلال النهار جو مستقر ومعتدل تماما. فقط مع ساعات المساء والليل يتحول الجو إلى البرودة النسبية ثم إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية.

في يوم الثلاثاء، تنخفض الحرارة بشكل ملموس نتيجة تقدم منخفض بارد نسبي إلى بارد نحو شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد وقد تكون رعدية في بعض المناطق.

وتسود خلال النهار أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية. مع ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل أكبر ويسود جو بارد مع بقاء الفرصة لتساقط الأمطار في بعض المناطق.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة.

ويبقى الجو غائما جزئيا مع فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق نهارا.

وتكون الحرارة ضمن المعدل السنوي لشهر تشرين الثاني. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار والظهيرة تحديدا جو معتدل وخريفي لطيف. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة يبحث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل في ساعات النهار مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.