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حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 05:59

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ، اليوم الأحد، تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار جو دافئ وجاف. في حيت يصبح الجو باردا في ساعات الليل والفجر الباكر.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وسيكون الجو ما بين غائما جزئيا إلى غائم نهارا. ودافئ إلى حد كبير. ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويسود جو غائم جزئي إلى غائم في مختلف المناطق نتيجة كتلة سحابية ضخمة ستعبر المنطقة لكنها فاقدة للرطوبة إلى حد كبير.

ليلا يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويبقى الجو معتدلا لطيفا نهارا، ومائلا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الريح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الخميس، تسود خلال الساعات الأولى أجواء مستقرة ودافئة.

وفي وقت لاحق من اليوم يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ويصبح الجو باردا وماطرا على فترات في ساعات الليل في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية
#ماطر

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