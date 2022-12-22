الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023

بدأ فصل الشتاء فلكيا للموسم الجديد، اليوم الخميس 22 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وينتهي يوم الثلاثاء 21 آذار/ مارس 2023)، بحيث يستمر الانقلاب الشتوي 89 يوما وفقا لتوقيت القدس.

وتبدأ مربعانية الشتاء (الأربعين يوما الأولى) مع مطلع فصل الشتاء فلكيا، وبالتالي تبدأ المربعانية، اليوم، وتستمر لمدة 40 يوما أي لغاية 31 كانون الثاني/ يناير 2023.

ومن المتوقع أن تهطل خلال مربعانية الشتاء كميات كبيرة نسبيا من الأمطار تُقدر بنحو 25-30% من الموسم المطري، وتُعد هذه المدة الأنسب لوصول الكتل الهوائية قطبية المنشأ بفعل نضوج جبهة البحر الأبيض المتوسط وثبات الأنظمة الشتوية، وتتساقط الثلوج أحيانا في مربعانية الشتاء فوق مرتفعات بلادنا والأردن، وتحدث موجات الصقيع وتتطور الرياح السيبيرية الباردة وتصل مناطقنا.

خمسينية الشتاء

وبعد انتهاء مربعانية الشتاء، تبدأ خمسينية الشتاء التي تُقسم إلى عدة أقسام وفقا لتراثنا العربي الفلسطيني اعتبارا من 1 شباط/ فبراير 2023.

الفترة الأولى: سعد الذابح من 1 شباط/ فبراير أي تبدأ عادة مع نهاية المربعانية وحتى 13 شباط، ومدتها 12.5 يوما.

الفترة الثانية: سعد بلع من 13 لغاية 24 شباط، ومدة هذه الفترة هي أيضا 12.5 يوما.

الفترة الثالثة: سعد السعود من 25 شباط إلى 9 آذار/ مارس، ويقول المثل الشعبي "بسعد السعود بتدور المية بالعود"، أي تنتهي فترة البرد القارس وتسري المياه في جذوع وأغصان الأشجار، ومدتها 12.5 يوما.

الفترة الرابعة: سعد الخبايا 9 آذار لغاية موعد الانقلاب الربيعي في 20-21 آذار، وهي فترة تعادل 12.5 يوما تقريبا.

ومع انتهاء خمسينية الشتاء، يبدأ فصل الربيع فلكيا، وتعتدل الأجواء تدريجيا وصولا إلى الانقلاب الصيفي في حزيران/ يونيو 2023.

يُذكر أن الانقلاب الشتوي يحدث عادة أيام 20, 21, 22, 23 من شهر كانون الأول/ ديسمبر، ويُشار إلى أن آخر مرة حدث فيها الانقلاب الشتوي يوم 23 كانول الأول كان في العام 1903 م، وسيحدث مرة أخرى في عام 2303 م، وسيحدث الانقلاب الشتوي بتاريخ 20 كانون الأول مرة أخرى في عام 2080 م حيث يعتبر ذلك شحيحا.

وتعد مربعانية الشتاء فترة يشتد فيها البرد وتستمر أربعين يوما، ومن هنا أتى الاسم. وتحديدا هي الفترة الممتدة من 22 كانون الأول/ ديسمبر إلى 31 كانون الثاني/ يناير، وتسمى في بعض المناطق الأربعينية، وتمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخصوصا في ساعات الليل.