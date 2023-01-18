عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء مائلة للدفء نهارا وباردة ليلا

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 06:00

حالة الطقس: أجواء مائلة للدفء نهارا وباردة ليلا
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتبقى الأجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح.

وخلال النهار يسود جو مشمس إلى غائم جزئي ومائل للاعتدال في ساعات الظهيرة.

ومع المساء يعود الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو المستقر والمشمس بالعموم هو المسيطر على البلاد، مع جو بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء مائلة للدفء في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.

في يوم الجمعة، يبقى الجو مشمسا إلى غائم جزئي في ساعات النهار.

وتسود الأجواء الباردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع عودة الرياح الشرقية الجافة والمزعجة.

وتسود أجواء دافئة نسبيا في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس تحديدا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يوم السبت، تسود خلال النهار أجواء غائمة جزئيا دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار.

مع جو مائل للدفء إلى دافئ حتى في الجبال فما بالكم بالمناطق المنخفضة والغويرة والساحلية والسهلية. الرياح تكون شرقية.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو جافا ومستقرا ومشمسا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل.

لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيا فترة الظهيرة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#بارد
#مشمس
#رياح شرقية

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الجبهة" تعلن عقد مؤتمرها القطريّ في آذار
"الجبهة" تعلن عقد مؤتمرها القطريّ في آذار

2023-01-17

الأسير ماهر يونس يبعث برسالة عشيّة تحرّره: بعد يومين.. سأولد من جديد
الأسير ماهر يونس يبعث برسالة عشيّة تحرّره: بعد يومين.. سأولد من جديد

2023-01-17

عائلة الأسير ماهر يونس: السلطات تحاول تنغيص فرحتنا
عائلة الأسير ماهر يونس: السلطات تحاول تنغيص فرحتنا

2023-01-17

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء مشمسة ودافئة

حالة الطقس: أجواء مشمسة ودافئة

2023-01-17
الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

2023-01-17
وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل

وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل

2023-01-17
التأمين الوطني: 42.4% من العائلات العربية تعيش بانعدام أمن غذائي

التأمين الوطني: 42.4% من العائلات العربية تعيش بانعدام أمن غذائي

2023-01-17
قبيل تحرره: الشرطة الإسرائيلية تخضع الأسير ماهر يونس للتحقيق

قبيل تحرره: الشرطة الإسرائيلية تخضع الأسير ماهر يونس للتحقيق

2023-01-17