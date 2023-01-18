حالة الطقس: أجواء مائلة للدفء نهارا وباردة ليلا

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتبقى الأجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح.

وخلال النهار يسود جو مشمس إلى غائم جزئي ومائل للاعتدال في ساعات الظهيرة.

ومع المساء يعود الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو المستقر والمشمس بالعموم هو المسيطر على البلاد، مع جو بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء مائلة للدفء في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص. الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.

في يوم الجمعة، يبقى الجو مشمسا إلى غائم جزئي في ساعات النهار.

وتسود الأجواء الباردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع عودة الرياح الشرقية الجافة والمزعجة.

وتسود أجواء دافئة نسبيا في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس تحديدا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يوم السبت، تسود خلال النهار أجواء غائمة جزئيا دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار.

مع جو مائل للدفء إلى دافئ حتى في الجبال فما بالكم بالمناطق المنخفضة والغويرة والساحلية والسهلية. الرياح تكون شرقية.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو جافا ومستقرا ومشمسا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل.

لكن الأجواء ستصبح دافئة نسبيا فترة الظهيرة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.