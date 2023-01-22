الرابعة بغضون ساعات: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار باللد

أصيب شاب في الأربعينيات من عمر بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك في جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم الأحد، في اللد، وهي الإصابة الرابعة التي تسجل بالمدينة جراء أعمال عنف بغضون ساعات.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء جريمة إطلاق نار في اللد، حيث نقل بسيارة خاصة إلى طواقم الإسعاف عند شارع رقم 1، وقدمت له الطواقم الطبية العلاجات الأولية ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى "شيبا" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات أو تكشف عن ملابسات وخلفية الجريمة.

وهذه جريمة إطلاق النار الثالثة التي تسجل في اللد في غضون ساعات، حيث أصيب شخصان، في الخمسينيات من عمريهما، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في المدينة مساء السبت، دون أن تنفذ الشرطة أي اعتقالات.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة. كما أصيب رجل وابنه إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في اللد، مساء الجمعة.

وبلغت حصيلة الإصابات جراء جرائم إطلاق النار التي وقعت في اللد في غضون الساعات الأخيرة، 4 إصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

ويشهد المجتمع العربي، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم، 5 ضحايا هم سليم موسى الهواشلة، في الأربعينيات من عمره، من قرية قصر السر بالنقب، والذي قُتل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري بالإضافة إلى علي الجاروشي من الرملة، وأشرف مشعل من الناصرة، ومهران أبو سيف من يافا، وشربل عاطف عزام من عبلين.

وفي العام 2022، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن غالبية الجرائم اقترفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة وغيرها.