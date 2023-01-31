حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار وعواصف رعدية

تتأثر البلاد خلال الساعات 48 المقبلة بمنخفضين متتاليين تنقلب معهما الأجواء بشكل كامل.

وأشارت صور الأقمار الاصطناعية إلى كميات ضخمة من السحب التي تغطي أرجاء واسعة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وحوضه الشرقي خاصة مقابل سواحل بلاد الشام وستتجه نحو بلاد الشام خلال اليومين ونصف المقبلين.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يبدأ تأثير المنخفض الأول مع ساعات الليل وفجر يوم اليوم، الثلاثاء، بدءا من المناطق الشمالية وصولا مع ساعات الصباح من يوم الغد إلى مختلف أرجاء البلاد الشمالية والوسطى وأرجاء من المناطق الشمالية من صحراء النقب.

ويكون الجو باردا إلى شديد البرودة مع انخفاض كبير وملموس للغاية في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة وغزيرة جدا في بعض الفترات مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الوديان والمناطق المنخفضة خاصة في المثلث الشمالي وصولا إلى مناطق شمال الضفة الغربية. ومن المتوقع أن نشهد، اليوم، زخات من البرد إضافة إلى العواصف الرعدية.

ونتيجة استمرار تدفق الهواء البارد عبر تركيا من المتوقع أن يتشكل منخفض جوي جديد بارد إلى شديد البرودة يستمر تأثيره، لغاية صباح يوم الخميس المقبل، مع أمطار غزيرة وقوية خاصة في المناطق الشمالية. ويخشى من تشكل السيول والفيضانات في مناطق الوديان وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد. ومن المتوقع أن يعود الجو للاستقرار مع ساعات الصباح وظهر يوم الخميس.

الأحوال الجوية اليومية لغاية السبت المقبل

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود لأول مرة منذ أكثر من شهر أجواء باردة نهارا وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد وقد تكون الأمطار غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية. ليلا تسود أجواء أكثر برودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

الأربعاء: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. ويسود جو شتوي بارد وماطر وعاصف في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق خاصة الشمالية منها وبشكل أقل في المناطق الوسطى. وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بنحو الخمس درجات مئوية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

الخميس: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى متدنية جدا وتتراجع فرص هطول المطر مع بقاء الجو باردا نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر وقد يتشكل الصقيع في بعض المناطق.

الجمعة: يبقى الجو باردا نهارا مع حرارة دون المعدلات السنوية بنحو خمس درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو مستقر تماما مع كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. مع ساعات الليل والفجر والصباح تصبح الأجواء أكثر برودة ويخشى من تشكل الصقيع في بعض المناطق. الرياح تكون متغيرة الاتجاه.

السبت: تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح. ومع النهار ترتفع الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية. ويسود في ساعات الليل من جديد جو شديد البرودة. الرياح تكون متقلبة الاتجاه ومعتدلة إلى نشطة السرعة.