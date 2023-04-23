حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة في النهار وباردة ليلا

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، ويبقى الطقس دافئا في الجبال وحارا نسبيا في بقية المناطق نهارا، فيما يميل للبرودة فوق الجبال ليلا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم، الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، ويبقى الطقس دافئا في الجبال وحارا نسبيا في بقية المناطق نهارا، فيما يميل للبرودة فوق الجبال ليلا، بينما في بقية المناطق يُتوقع أن يبقى ربيعيا لطيفا.

الإثنين: تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، ولكن مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس دافئا في الجبال وحارا نسبيا في بقية المناطق نهارا، وفي ساعات الليل لطيفا يميل قليلا للبرودة فوق الجبال العالية.

الثلاثاء: يكون الطقس غائما جزئيا ولطيفا خلال ساعات النهار في الجبال ودافئا في بقية المناطق، وباردا نسبيا مساء وليلا خاصة في المناطق المرتفعة، في حين تنخفض الحرارة قليلا مع بقائها أعلى من معدلها بقليل.

الأربعاء: من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، ومائل للبرودة فوق الجبال ليلاً ولطيفًا في بقية المناطق.

الخميس: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل وصيفي الطابع في ساعات النهار بما في ذلك في المناطق العالية والجبلية. في ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا في الجبال، ودافئا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الجمعة: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي العام بنحو سبع درجات مئوية. ويكون الطقس غائما جزئيا ودافئا نسبيا إلى دافئ نهارا، بينما يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.