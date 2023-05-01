حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة

تسود أجواء ربيعية معتدلة باليومين المقبلين، ومقدمة لكتلة هوائية خماسينية، الأربعاء، ليصبح الطقس أكثر دفئاً، ويزداد تأثيرها الخميس والجمعة لتحلق درجات الحرارة لمستويات ثلاثينية حارة، ثم انخفاض ملموس على درجات الحرارة السبت.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل.

وتسود أجواء ربيعية معتدلة باليومين المقبلين، ومقدمة لكتلة هوائية خماسينية، الأربعاء، ليصبح الطقس أكثر دفئا، ويزداد تأثيرها الخميس والجمعة لتحلق درجات الحرارة لمستويات ثلاثينية حارة، ثم انخفاض ملموس على درجات الحرارة السبت.

ويطرأ، اليوم، ارتفاع على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، توالي الحرارة رحلتها نحو الارتفاع. ويبقى الجو ربيعيا دافئا ومعتدلا في ساعات النهار، ومائلا للبرودة في ساعات المساء والليل.

وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام لشهر أيار بنحو الخمسة درجات مئوية.

في يوم الأربعاء، ترتفع الحرارة بشكل إضافي مع أجواء صيفية تماما وحرارة حول المعدلات السنوية لشهر أيار.

وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية. مع ساعات الليل يعود الطقس للبرودة النسبية خاصة في المناطق الجبلية العالية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود أجواء حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية، ومع المساء والليل تنخفض الحرارة وتسود أجواء منعشة إلى حد كبير.