حالة الطقس: أجواء غير مستقرة في البلاد

تشهد مختلف المناطق في البلاد حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، إذ تتعرض لأجواء غير مستقرة خلال الأيام المقبلة.

يكون الجو اليوم، الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، التي تصبح بين ليلة وضحاها دون المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في ساعات النهار، ومائلة للبرودة ومنعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة منخفضة بالعموم ودون المعدلات السنوية بوضوح. في ساعات النهار يكون الطقس معتدلا ولطيفا وربيعيا في شتى المناطق، بينما يميل الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. ويكون الطقس غائما جزئيا في ساعات النهار، ومائلا للبرودة في ساعات الصباح والمساء والليل. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة في البلاد في بعض الفترات. وتسود أجواء ربيعية بامتياز في ساعات النهار. وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة لشهر أيار بنحو 7 درجات مئوية.

اما في يوم الثلاثاء، تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد وبشكل ملموس لتعود الحرارة، وتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. وتسود خلال النهار أجواء معتدلة ودافئة تماما حتى في قمم الجبال، بينما تعود الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.