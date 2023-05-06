حالة الطقس: أجواء متقلبة باردة نسبيًا حتى الثلاثاء

يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 6 درجات مئوية، وتهب رياح نشطة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا باردًا نسبيًا خلال ساعات النهار فوق الجبال ولطيفًا في بقية المناطق، وباردًا مساءً وليلاً، زخات متفرقة من المطر في شمال البلاد.

الأحد: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا الى غائم خلال ساعات النهار، وباردًا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال، وتسقط زخات من الأمطار في شمال البلاد، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من المنطقة الوسطى، وتنشط الرياح على فترات.

الاثنين: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بأكثر من 6 درجات، ويستمر الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم خلال ساعات النهار، وباردًا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية وأجزاء محدودة من المنطقة الوسطى.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس ربيعيًا لطيفًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ليلاً.